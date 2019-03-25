Между страшными снами и болезнями обнаружена связь

Врачи-сомнологи советуют внимательно относиться к ночным видениям

Специалисты в области сомнологии изучают расстройства сна, их лечение и влияние на здоровье человека. Они уверены, что сон отражает истинное психическое состояние человека, даже может быть предвестником некоторых болезней.

Известно, что видения являются результатом работы головного мозга во время REM-фазы, характеризующейся быстрым движением глаз. В этот момент мозг анализирует все произошедшее за день и может транслировать важные моменты в виде образов.

Во время ночного отдыха человек видит то, что волновало его днем, и пытается сортировать произошедшие события. Некоторые утверждают, что практически никогда не видят сновидений, но на самом деле они их просто не запоминают, сообщают "Актуальные новости".

Тревожные и кошмарные сны, во время которых человек испытывает страх и даже давления, могут говорить о неврологических расстройствах, депрессии и даже развитии онкологических заболевания в головном мозге.

Ранее "Утро" рассказывало о влиянии сна на старение и об опасности долгого сна на выходных.