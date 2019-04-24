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Марс атакует: опубликована уникальная запись с Красной планеты

Фото: pixabay.com
Земляне впервые услышали звуки космической катастрофы

Космический зонд NASA под названием InSight зафиксировал на Марсе следы сейсмической активности, похожей на "марсотрясение".

Как отмечается на сайте американского аэрокосмического агентства, подобное состояние ученые наблюдают впервые за всю историю марсианских миссий. 

На поверхности Красной планеты обычно бывает экстремально тихо, да и вибрации, уловленные земными приборами, были весьма слабыми. Однако ученые уверены, что речь идет именно о тектонической активности и утверждают, что теперь можно говорить о рождении новой специальности – марсианской сейсмологии.

 

Если землетрясения на нашей планете вызываются движением тектонических плит, то толчки на Марсе или Луне имеют другую природу. Они вызваны охлаждением и сжатием поверхности небесных тел, что с течением времени приводит к сейсмической активности, объясняют специалисты.

По мнению экспертов, полученная NASA информация пригодится людям при колонизации Марса – для проектирования устойчивых строений на Красной планете.

Валентина МАЙОРОВА
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