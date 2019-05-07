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Названа причина гибели жизни на Марсе

Фото: pixabay.com
На планету обрушилось песчаное цунами

Древнюю марсианскую цивилизацию уничтожили пыльные бури, которые испарили всю влагу с поверхности Красной планеты. Уфологи считают, что сейчас песчаные цунами вернулись и начали крушить исследовательские аппараты NASA.

Марсоход Opportunity перестал проявлять признаки жизни год назад. По официальной информации причиной поломки стала сильная пылевая буря, которая не позволила устройству зарядить свои батареи, так как плотная взвесь песка и пыли не позволила солнечным лучам попасть на солнечные панели.

Однако уфологи не согласны с такой точкой зрения. Они считают, что даже самая сильная пылевая буря не смогла бы засыпать всю планету таким толстым слоем песка и вывести из строя аппарат, изначально построенный с учетом условий Марса. По всей видимости, по Красной планете прошло огромное цунами из песка – как в фильме "Интерстеллар". 

Инопланетные эксперты считают, что такие стихийные бедствия повторялись на Марсе много раз: об этом свидетельствует множество фотографий останков древней марсианской цивилизации. Известный уфолог Скотт Уоринг неоднократно находил различные части сооружений, а также части тел марсианского народа на фотографиях планеты.

По мнению ряда ученых, цивилизация могла зародиться тогда, когда на Марсе была вода,однако постепенно силы природы взяли верх. Планета медленно засыхала под лучами Солнца, и в какой-то момент гигантская волна песка, обрушившаяся на Марс, уничтожила всю флору и фауну. Разбросанные то там, то здесь обломки – вот и все, что осталось он некогда великого народа, обитавшего на Красной планете.

Однако NASA отвергает данную теорию и продолжает посылать на Марс технику, сообщает портал Vlad Time.

Валентина МАЙОРОВА
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