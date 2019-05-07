Без диет и спорта: похудеть за месяц на 10 кг реально

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Эксперт по здоровому питанию поделилась советами, которые помогут сбрасывать лишнее быстро и эффективно. Первый совет – поставить себе правильную цель.
"Идея худеть по 1 кг в неделю – это не шаг, а лишь цель. И чтобы ее добиться, нужно понять, что конкретно делать. Например, каждое утро выполнять 15-минутный комплекс йоги. Или ежедневно выпивать по 1,5 литра теплой воды, ложиться спать до 22:00, голодать 1 раз в неделю, отказаться от одного приема пищи в день и т.д.",
– цитирует специалиста Obozrevatel.
Приступать к процессу похудения нужно легко и постепенно, например, заменяя часть вредных продуктов на полезные: не есть хлеб 1 раз в день, заменить 1 конфету на фрукт. А вот изнурять себя тренировками и садиться на жесткие диеты не рекомендуется – лучше всего выбрать приятное, но энергозатратное времяпрепровождение.
"Нужно просто найти приятные альтернативы: выбрать танцы, велосипед или подвижные игры вместо спортзала. А что касается питания — научиться создавать шедевры из здоровых продуктов",
– рассказала эксперт.
Ранее "Утро" писало о полезных советах, которые помогут не набрать лишние килограммы в майские праздники.
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