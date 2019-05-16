Найден новый способ диагностики Альцгеймера

Узнать о приближающейся болезни можно заранее

Американские ученые выяснили, что первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться в организме человека уже за 30 лет до постановки диагноза.

Такой вывод был сделан после исследования, в котором принимали участие почти 300 человек. За подопытными с предрасположенностью к деменции наблюдали с 1995 по 2013 год. К концу этого срока когнитивные нарушения возникли у 81 из них, сообщает Frontiers in Aging Neuroscience.

Оказалось, что за 10-15 лет до постановки диагноза люди начали хуже справляться с тестами на память, внимание и интеллект. Еще одним симптомом, который нашли у заболевших, является повышенное содержании тау-белка в спинномозговой жидкости.

Его количество начало расти уже за 34 года до постановки окончательного диагноза. Анализу подверглись также МРТ-снимки головного мозга пациентов. Изображения обработали при помощи компьютерных алгоритмов, чтобы установить, какие анатомические изменения связаны с нарушением мыслительных функций, пишет "Мир 24".

Результаты показали, что за 3-10 лет до проявления отклонений у людей незначительно снижались объемы медиальных отделов височных долей головного мозга – данная область ответственна за память.

Полученные данные позволяет диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии.