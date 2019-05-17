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Простой продукт поможет справиться с раком

Фото: pixabay.com
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Зеленые овощи – лучшие помощники здоровья

Брокколи – не только вкусная, но и полезная еда. Израильские ученые доказали, что соединения, которые содержатся в этом овоще, способны эффективно бороться со злокачественными опухолями.

Они блокируют развитие специфического гена, который связан с раком. Эксперименты показали, что у мышей, у которых была предрасположенность к развитию опухолей, молекула индол-3-карбинола (I3C) остановила рост вредоносных новообразований. 

Специалисты напоминают, что I3C содержится не только в брокколи, но и в других видах капусты: брюссельской, цветной, капусте-кейл и листовой, сообщает Medical Xpress. 

Однако эксперты предупреждают, что нет смысла забросить все лекарства и бежать на рынок за капустой. Для того чтобы организм получил значимое количество полезных веществ, придется съесть около 3 кг зелени, отмечает "ФедералПресс".

В настоящее время ученые продолжают разработки, которые позволят эффективно подавить рост и развитие раковых клеток с помощью найденного в капусте соединения. 

Валентина МАЙОРОВА
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