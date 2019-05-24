Раскрыты причины неудачи Лунной программы СССР

Советский Союз проиграл американцам гонку уже на старте

На заре космической эры преимущество СССР перед США было неоспоримым, однако, несмотря на это Москва так и не смогла отправить на Луну космонавтов.

Эксперты журнала Air and Space считают, что это произошло по целому ряду причин. Во-первых, Советский Союз включился в лунную гонку слишком поздно. Президент Джон Кеннеди объявил о начале разработки американской лунной программы в 1961 г., тогда как в СССР к этим изысканиям приступили на 3 с лишним года позже. Однако отставание было не единственной и не самой главной проблемой советских разработчиков.

Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.



При этом специалисты подчеркивают, что даже в 1968 г. у Москвы оставался шанс опередить Вашингтон в космическом соревновании – советские космонавты могли высадиться на Луне первыми. Однако этого не произошло. Третьей причиной, помешавшей триумфу СССР, стал банальный недостаток финансирования космических программ.







