Ученые бьют тревогу о возможном природном катаклизме

Вулкан Большая Удина на Камчатке постепенно просыпается, что может обернуться его мощнейшему извержению. К такому выводу пришли российские геологи, проанализировав данные местных сейсмостанций, установленных в 2018 году.

Об этом пишет издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири". Полное исследование опубликовано в журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research.

"Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим. В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете",

– рассказал член-корреспондент РАН Иван Кулаков из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука.

В качестве примера он привел трагическую судьбу древнеримского города Помпеи, где перед пробуждением Везувия было затишье в течение нескольких тысячелетий. Также ученый напомнил, что извержение вулкана в 1600 г. в Перу привело к похолоданию в Европе и голоду в России.

Большая Удина располагается в Ключевской группе вулканических сопок на Камчатке. До недавнего времени вулкан считался потухшим. С 1961-го сейсмологи регистрировали лишь единичную слабую активность горы. Однако с осени 2017 г. толчки участились, а их мощность постепенно возрастает. Так, в феврале текущего года уже зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 балла, которое стало самым мощным в данной части Ключевской гряды вулканов за всю историю наблюдений.

По мнению ученых, если произойдет извержение Большой Удины, никому "мало не покажется". Издание отмечает, что для наблюдения за активностью вулкана геологи установили четыре сейсмические станции. Только с мая по июль 2018-го было зарегистрировано 559 землетрясений под этой уже не спящей горой.

А значит, Большую Удину можно исключить из реестра потухших вулканов.