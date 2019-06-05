Спасти курильщика: как распознать страшную болезнь языка

Названы не слишком явные симптомы. Однако с их появлением стоит бить тревогу

Пагубная привычка опасна для здоровья. Однако курить или не курить – выбирает каждый сам для себя.

Одно из самых коварных заболеваний пристрастившихся к сигаретам – рак языка. Его можно распознать на ранних стадиях, а, следовательно, остаться в живых.

К врачу следует обращаться, если на языке появилось красное или белое пятно, и при этом больно глотать. Боль отдается в ухе – бежать по тому же адресу. Вскочившая на органе вкуса язва, онемение и кровотечение – также поводы бить тревогу, пишет VistaNews.

Не только курильщики в зоне риска, но и любители горячительных напитков. Впрочем, такой тандем вредных привычек – почти традиция.