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Спасти курильщика: как распознать страшную болезнь языка

Фото: pixabay.com
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Названы не слишком явные симптомы. Однако с их появлением стоит бить тревогу

Пагубная привычка опасна для здоровья. Однако курить или не курить – выбирает каждый сам для себя.

Одно из самых коварных заболеваний пристрастившихся к сигаретам – рак языка. Его можно распознать на ранних стадиях, а, следовательно, остаться в живых.  

К врачу следует обращаться, если на языке появилось красное или белое пятно, и при этом больно глотать. Боль отдается в ухе – бежать по тому же адресу. Вскочившая на органе вкуса язва, онемение и кровотечение – также поводы бить тревогу, пишет VistaNews. 

Не только курильщики в зоне риска, но и любители горячительных напитков. Впрочем, такой тандем вредных привычек – почти традиция. 

Ксения АНДРЕЕВА
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