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В овощах нашли причину ранней смерти

Фото: www.globallookpress.com
В продуктах содержатся важные для организма элементы

Ученые американского общества питания утверждают, что к миллионам смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приводит недостаточное количество овощей и фруктов в рационе.

Отмечается, что эти продукты богаты клетчаткой, калием, магнием, а также антиоксидантами и фенолами, которые благоприятно сказываются на состоянии сосудов и понижают уровень холестерина.

Кроме того, у тех, кто часто употребляет овощи и фрукты, нет проблем с лишним весом, передает Medicalxpress.

По словам экспертов, человек должен съедать в день до 300 гв фруктов и 400 г овощей. При этом больше всего нехватка этих продуктов сказывается на здоровье мужчин, уточняет "МИР24".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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