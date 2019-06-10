В овощах нашли причину ранней смерти

В продуктах содержатся важные для организма элементы

Ученые американского общества питания утверждают, что к миллионам смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приводит недостаточное количество овощей и фруктов в рационе.

Отмечается, что эти продукты богаты клетчаткой, калием, магнием, а также антиоксидантами и фенолами, которые благоприятно сказываются на состоянии сосудов и понижают уровень холестерина.

Кроме того, у тех, кто часто употребляет овощи и фрукты, нет проблем с лишним весом, передает Medicalxpress.

По словам экспертов, человек должен съедать в день до 300 гв фруктов и 400 г овощей. При этом больше всего нехватка этих продуктов сказывается на здоровье мужчин, уточняет "МИР24".