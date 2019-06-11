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В Антарктиде раскопали древнего морского монстра

Фото: pixabay.com
Животное было крупнейшим существом на Земле

Ученые нашли в Антарктиде, на острове Сеймур, останки гигантской морской рептилии после десятилетий раскопок, которые периодически приостанавливались из-за суровой погоды. Обнаруженная окаменелость принадлежала самому тяжелому представителю эласмозавров, живших в одно время с динозаврами.

Животное относится к семейству плезиозавров, представители которого были крупнейшими по размерам в меловой период. Монстр длиною в 12 м весил от 11,8 до 14,8 тонны. Как говорится в статье National Geographic, эта морская рептилия является самым тяжелым существом, которое когда-либо обнаружили. Ученые уже находили останки представителей эласмозавров, но те были весом не более 5 тонн. Они жили за 30 тыс. лет до того, как динозавры вымерли на нашей планете.

Как отмечает телеканал "МИР24", найденное животное выглядело, как ламантин с шеей жирафа, четырьмя ластами и змееподобной головой. Впрочем, если ученые докажут, что существо относилось к роду Aristonectes, то можно будет говорить о том, что у него была более короткая шея.

Полина ИВАНОВА
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