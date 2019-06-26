Названа неожиданная польза сала

Вкусный продукт борется с воспалениями

Диетологи утверждают, что некоторые растительные и животные жиры полезны для организма, так как насыщают его полезными веществами. Сало тоже относится к категории "полезных". Так как этот продукт снижает воспалительные процессы и приносит большую пользу особенно в холодное время года.

Для кожи полезно оливковое и подсолнечное масло – в них содержатся жирные кислоты и витамин Е. Но всю пользу они теряют при жарке – тепловая обработка превращает их практически в яд. Также стоит отказаться и от пальмового масла.

Жиры, содержащиеся в молочных продуктах, полезны только в небольших количествах, так как содержат холестерин. Ложка сметаны или немного сливок не помешают – они помогут организму держать под контролем уровень гормонов. Также молочные жиры защищают нервную систему – пишет "Рен-тв".

Специалисты утверждают, что жиры являются строительным материалом, поэтому исключать их из рациона не следует.