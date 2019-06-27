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Инвалидов избавили от необходимости подтверждать свой статус для получения льгот

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Цифровизация облегчает жизнь граждан

Россиянам с ограниченными возможностями по здоровью больше не придется каждый раз брать справку об инвалидности для оформления полагающихся льгот. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В четверг, 27 июня, депутаты одобрили во втором, основном, чтении законопроект, в котором указано, что уполномоченные органы смогут запрашивать и получать сведения из федерального реестра инвалидов в электронном виде. Это облегчит жизнь 11 млн россиян:

"Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус "бумажной" справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации", – цитирует "Дума ТВ" Володина.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Кроме того, с лета 2020 г. инвалидам не придется получать разрешения на бесплатную парковку и платить штрафы за неоплаченную стоянку. Региональные и муниципальные власти должны будут, в первую очередь, сами свериться с федеральным реестром инвалидов и определить, имеет ли водитель льготу.

Важно, что люди с инвалидностью смогут бесплатно парковаться не только в родном краю, но и за пределами домашнего региона, соответствующая поправка также внесена в законопроект.

Николай ВИКТОРОВ
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