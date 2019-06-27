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Ученые нашли новый способ победить рак

Фото: pixabay.com
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В борьбе со страшной болезнью помогут специальные инъекции

Американские исследователи разработали еще одну методику, с помощью которой можно победить онкологические заболевания. Для борьбы с раковыми клетками было решено использовать магнитные наночастицы. 

Сначала их вводят в опухоль с помощью инъекций, а затем подвергают воздействию магнитного поля. В результате частицы нагреваются, а раковые клетки из-за этого гибнут. Но такой метод не универсален, так как сделать прямую инъекцию, например, при раке яичников или простаты невозможно. В таких случаях наночастицы будут вводить внутривенно.

Ученые смогли решить самую сложную задачу: как определить подходящий тип частиц, чтобы они не навредили человеческому телу, и как нагревать их до необходимой температуры – пишет Phys.org.

Новый метод уже опробовали на мышах: частицы в биоразлагаемой оболочке вводили грызунам с раком яичников. 

Дарья ПЕТРОВА
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