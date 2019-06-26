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Найдена вкусная замена виагре

Фото: www.globallookpress.com
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Усилить потенцию поможет знакомый орех

Ученые выяснили, что одна из любимых закусок к пиву способна справиться с деликатной проблемой. Оказалось, что фисташки повышают сексуальное желание и усиливают удовольствие от секса.

Фисташку можно назвать чудесным орехом для мужчин: они вкусные, подходят к алкоголю и положительно влияют на потенцию благодаря составу. В них содержится цинк, ненасыщенные жиры, фолиевая кислота и аргинин – аминокислота, которая расширяет сосуды и повышает выносливость организма – пишет VistaNews.ru

Цинк помогает мужчинам воспроизводить тестостерон, недостаток которого и приводит к импотенции. Также в фисташках есть фосфор, белок и клетчатка. Полезные жиры этого ореха помогут не только детородному органу, но и снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для получения эффекта достаточна съедать 100 г орехов ежедневно на протяжении 3 недель. 

Дарья ПЕТРОВА
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