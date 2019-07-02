Солнечное затмение покажут на видео

Россияне не смогут стать свидетелями редкого астрономического явления

Во вторник, 2 июля, произойдет полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Чили, Аргентине и юго-восточной акватории Тихого океана. В России увидеть его будет нельзя.

"Максимальная продолжительность полной фазы затмения (1,046) наступит в 22:23 мск и продлится 4 минуты 33 секунды, она будет видна на высоте 50° над горизонтом в юго-восточной тропической зоне Тихого океана", -

сообщается на сайте Московского планетария.

Однако на официальном канале NASA на YouTube можно будет понаблюдать за редким астрономическим явлением в прямом эфире. В агентстве отметили, что наблюдение за затмением поможет ученым выяснить особенности солнечного излучения, которое влияет на космическую погоду и воздействует как на астронавтов в космосе, так и на материалы, из которых изготавливают космические корабли.

Следующее частичное солнечное затмение случится 26 декабря – за ним россияне смогут пронаблюдать. А вот полное случится только 14 декабря 2020 года. Кроме того, 17 июля произойдет лунное затмение – его тоже можно будет увидеть в России.





