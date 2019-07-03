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Голос космоса: на Земле получен сигнал из далекой Галактики

Фото: pixabay.com
Сделан шаг к разгадке таинственного космического явления

Астрономы калифорнийской радиообсерватории Оуэнс-Вэлли в горах Сьерра-Невада зафиксировали новый быстрый радиовсплеск (Fast Radio Bursts – FRB) и точно установили место, откуда он исходит.

В материале, опубликованном в журнале Nature, отмечается, что FRB – одно из самых загадочных космических явлений. В настоящее время они были "пойманы" примерно 80 раз. FRB представляют собой сверхинтенсивные всплески радиоволн длиной в миллисекунды, источник которых находится вне пределов нашей галактики. Причины возникновения этих всплесков до нынешнего времени остаются неизвестными.

Радиосигналы, услышанные калифорнийскими учеными исходя из галактики, расположенной в 7,9 млрд световых лет от Земли.  по мнению астрономов, точное установление места, откуда идут космические сигналы, поможет понять их природу и причины, по которым они транслируются в пространство.

Ранее астрофизики всего лишь несколько раз смогли установить источник FRB: в 2014 и 2017 гг. они зафиксировали радиовсплеск, идущий из галактики, находящейся в трех млрд световых лет от нашей планеты. Кроме того, 27 июня австралийские ученые заявили, что уловили сигнал из источника, находящегося в четырех млрд световых лет.

Астрономы подчеркивают, что поймать FRB невероятно сложно. К примеру, чтобы отследить последние радиовсплески калифорнийским специалистам потребовалось соединить десять телескопов диаметром 4,5 м – вместе они работали как одна тарелка шириной в милю (примерно 1,6 км). 

Валентина МАЙОРОВА
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