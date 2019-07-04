Субмарина оказалась в космосе благодаря квантовой телепортации

На поверхности Красной планеты найден загадочный объект, который своими контурами напоминает небольшой катер. Исследователи выдвинули сразу две версии происхождения судна: ее построили марсиане или она таинственным образом перенеслась с Земли.



"Открытие" сделал известный в узких кругах уфолог Скотт Уоринг. В своем блоге он сообщил, что во время поисков следов древних культур на Марсе обнаружил древнюю лодку.

"У лодки есть хвостовой плавник с несколькими выступами на спине, которые напоминают трубы. Также видны идеально сохранившиеся следы иллюминаторов. Не исключено, что стекла в них все еще целы. Отлично сохранились два столба, хотя их высоту определить сложно: возможно, это обломки одного и того же столба. Также есть два ромбовидных объекта с пирамидами. Это доказывает, что судно было построено разумными существами и что когда-то здесь стоял строительный комплекс (верфь). Вероятно, это судно рассчитано на двух пассажиров среднего роста",

– написал исследователь на страницах ресурса UFO Sightings Daily.

Коллеги Уоринга по поиску внеземных цивилизаций выдвинули альтернативное объяснение появления объекта на поверхности ближайшей к Земле планеты. Сторонники околонаучных теорий о квантовой телепортации предположили, что в марсианских песках увязло не что иное, как подводная лодка Военно-морского флота США времен Второй мировой войны.

Внешние признаки обнаруженного объекта указывают на то, что он явно предназначался для хождения в морских глубинах, а замеченные Уорингом "столбы" – это уцелевшая рубка подводной лодки, которая раскололась надвое от удара о марсианскую почву. Судя по всему, при проведении в 1943 г. знаменитого "филадельфийского эксперимента" субмарину зацепило силовым полем, направленным на эсминец "Элдридж". Бронированный борт корабля мог отразить волновую энергию в сторону субмарины и забросить ее в космос.

Подтвердить или опровергнуть это предположение могло бы помочь более точное измерение параметров объекта. Но качество спутниковых снимков не позволяет это сделать. Видимо, придется уфологам ждать того счастливого для них момента, когда человечество сможет отправить на Марс научную экспедицию.