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Шпионы в облаках: за Россией следят из космоса

Фото: pixabay.com
Сведения о россиянах могут собирать инопланетяне

Уфологи обнаружили в небе неизвестный летающий корабль, который, по предположениям экспертов, наблюдает за жизнь землян. Увидеть шпионов удается не всегда – они хорошо прячутся за облаками, но свечение огней все-таки выдало их местоположение.

Как сообщает VistaNews, размеры корабля сопоставимы с территорией всего Дальнего Востока. Возможно, сейчас инопланетяне ищут место, чтобы посадить такого гиганта. Им вполне может стать Евразия. Эксперты уверяют, что космическое тело не впервые зависает над территорией России.

Есть версия, что переменчивость погоды в ближайший год будет зависеть именно от огромного корабля неизвестного происхождения: он нагоняет на Землю тучи, чтобы прятаться за ними. Сейчас уфологи строят предположения и выясняют примерные координаты следующего появления НЛО.

Дарья ПЕТРОВА
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