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"Молодильная" капуста: всего несколько продуктов навсегда избавят от морщин

Фото: www.globallookpress.com
Гладкость кожи во многом зависит от рациона питания

По принципу молодильных яблок, ради которых на многое готовы герои сказок, действуют зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи, капуста кале, хлорелла, а также богатые витаминами и жирами молочные продукты. Первые – помогают печени и укрепляют сосуды. Вторые – благодаря жирам и витаминам позволяют коже оставаться гладкой и упругой. 

А вот за ее цвет отвечают каротиноиды. Ими богаты ярко-оранжевые и красные овощи и фрукты. Считается, что привлекательнее выглядит кожа красных и желтых оттенков. Однако, не посоветовавшись со специалистом, налегать на цветные продукты не стоит. 

И все же главные "продукты молодости" содержат омега-3 жиры. Чтобы напитать ими кожу, что называется, изнутри, необходимо употреблять масло криля или рыбий жир, пишет VistaNews.

Диетологам известны 75-летние женщины, которые выглядят на 40 лет. Своей внешностью дамы были обязаны омега-3 жирам. Об их недостатке, кстати, свидетельствует сухая и шершавая кожа рук.

Ксения АНДРЕЕВА
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