"Молодильная" капуста: всего несколько продуктов навсегда избавят от морщин

Гладкость кожи во многом зависит от рациона питания

По принципу молодильных яблок, ради которых на многое готовы герои сказок, действуют зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи, капуста кале, хлорелла, а также богатые витаминами и жирами молочные продукты. Первые – помогают печени и укрепляют сосуды. Вторые – благодаря жирам и витаминам позволяют коже оставаться гладкой и упругой.

А вот за ее цвет отвечают каротиноиды. Ими богаты ярко-оранжевые и красные овощи и фрукты. Считается, что привлекательнее выглядит кожа красных и желтых оттенков. Однако, не посоветовавшись со специалистом, налегать на цветные продукты не стоит.



И все же главные "продукты молодости" содержат омега-3 жиры. Чтобы напитать ими кожу, что называется, изнутри, необходимо употреблять масло криля или рыбий жир, пишет VistaNews.

Диетологам известны 75-летние женщины, которые выглядят на 40 лет. Своей внешностью дамы были обязаны омега-3 жирам. Об их недостатке, кстати, свидетельствует сухая и шершавая кожа рук.