Будет жарко: россиян предупредили об изменении климата

В столице России температура повысится на 5,5°C

Ученые из Швейцарии провели исследование, чтобы узнать, как изменятся погодные условия к 2050 году. Для анализа были выбраны 520 населенных пунктов: столицы стран и города с населением более 1 млн человек. Выяснилось, что в Москве климат будет схож с климатом американского Детройта, а температура самого теплого месяца увеличится более, чем на 5°C.

Ученые выяснили, что через 30 лет в 77% все городов мира произойдут значительные изменения климатических условий. С наибольшими переменами столкнутся города, расположенные в северных широтах. В Санкт-Петербурге прогнозируется увеличение температуры на 6,1°C, а в Минске стане также жарко, как в столице Болгарии – Софии.

В Киеве прогнозируется повышение на 6,7 градуса, что соответствует нынешним погодным условиям Канберры. Австралийскую погоду также можно будет почувствовать в Париже и Берлине, – пишет Crowther Lab.