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На Луне появилась жизнь

Фото: pixabay.com
"Колонисты" с Земли, возможно, уже осваивают лунную поверхность

Спутник нашей планеты может уже быть обитаемым: существует весьма высокая вероятность того, что в лунном грунте живут тихоходки.

Эти микроскопические существа по праву считаются самыми приспособляемым и выносливыми существами на Земле. Они способны выжить в пустынях, высоко в горах и даже в подледных антарктических озерах.

На Луну тихоходок доставил израильский космический зонд Beresheet ("Берешит"). Аппарат разбился в апреле этого года при заходе на посадку, однако ученые считают, что несколько тысяч тихоходок, находившихся на зонде, могли выжить, сообщает The Guardian.

Кроме крошечных беспозвоночных израильский аппарат вез с собой и другой груз: научные приборы, библиотеку объемом 200 гигабайт и образцы человеческой ДНК. В сложных условиях, опасных для жизни, тихоходки впадают в анабиоз, приостанавливая все метаболические процессы.

Однако, вернувшись в благоприятную среду, эти живые существа успешно возрождаются к жизни, напоминает "МИР 24". Эксперты не могут точно сказать, сколько времени тихоходки способны провести в "спящем режиме" и не погибнуть при этом. Известно, что в ходе одного эксперимента животных удалось пробудить после спячки, продолжавшейся 10 лет.

Валентина МАЙОРОВА
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