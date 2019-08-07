На Луне появилась жизнь

Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Спутник нашей планеты может уже быть обитаемым: существует весьма высокая вероятность того, что в лунном грунте живут тихоходки.
Эти микроскопические существа по праву считаются самыми приспособляемым и выносливыми существами на Земле. Они способны выжить в пустынях, высоко в горах и даже в подледных антарктических озерах.
На Луну тихоходок доставил израильский космический зонд Beresheet ("Берешит"). Аппарат разбился в апреле этого года при заходе на посадку, однако ученые считают, что несколько тысяч тихоходок, находившихся на зонде, могли выжить, сообщает The Guardian.
Кроме крошечных беспозвоночных израильский аппарат вез с собой и другой груз: научные приборы, библиотеку объемом 200 гигабайт и образцы человеческой ДНК. В сложных условиях, опасных для жизни, тихоходки впадают в анабиоз, приостанавливая все метаболические процессы.
Однако, вернувшись в благоприятную среду, эти живые существа успешно возрождаются к жизни, напоминает "МИР 24". Эксперты не могут точно сказать, сколько времени тихоходки способны провести в "спящем режиме" и не погибнуть при этом. Известно, что в ходе одного эксперимента животных удалось пробудить после спячки, продолжавшейся 10 лет.
Японцы заметили, что обсуждать все вопросы следует в "тихой обстановке"
Глава Незалежной отреагировал на гибель военных ВСУ, но не заметил смертей противоположной стороны