Следят за прогрессом: пришельцы не спускают глаз с Земли

Американцы продолжают скрывать правду от всего человечества

Охотники за инопланетянами подозревают, что в NASA специально обрезают свои видео. Бытует мнение, что на орбиту пробирается дежурная группа пришельцев, которая следит за МКС, тем самым держит под колпаком все человечество. Новую форму внеземной цивилизации увидел Скотт С. Уоринг.

"На видео показан необычный НЛО, форма которого отличается от того, что я когда-либо видел. Объект был записан на камеру космической станции NASA и выглядит очень странно. Мне ясно, что НЛО часто посещают космическую станцию, чтобы следить за прогрессом гуманитарных наук", – поведал Уоринг в своем блоге.

Астронавты NASA не раз замечали странности в космосе, однако скрывают их от обычных людей, уверены сторонники теории заговора. По их версии, одна из трансляций Национального управления была прервана на самом интересном месте.

Буквально за пару секунд до выключения камеры недалеко от МКС пролетел странный объект. Уфологи настаивают, что это был "двуногий" космический корабль, хотя его причудливую форму сложно было рассмотреть из-за яркого солнца.