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NASA сфотографировало "демона Марса"

NASA нашло
Фото: pixabay.com
Таинственное явление взбудоражило уфологов

Американское аэрокосмическое агентство недавно рассекретило кадры, несколько лет назад снятые ровером Curiosity.

Уфологи считают, что эта информация может пролить свет на причину поломки двух других марсоходов NASA: Spirit и Opportunity.

Бортовая камера Curiosity зафиксировала загадочный светящийся "вихрь", который поставил в тупик исследователей. На первый взгляд кажется, что это атмосферное явление или электронные помехи, однако загадочное нечто отбрасывает тень, а у его основания виден яркий источник света, подчеркивают эксперты.

Некоторые уфологи уже назвали таинственный объект "пустынным демоном" и приписали ему уничтожение двух американских марсоходов. В 2010 г. 2 ровера NASA попали в песчаную бурю, охватившую весь Марс, и связь с ними была потеряна, напоминает Vista News.

Пока же конспирологи не могут прийти к единому мнению: то ли "светящийся вихрь" является одушевленным существом – неизвестной науке формой жизни, то ли это объект, управляемый высокоразвитыми инопланетянами. Ответ на этот вопрос поможет установить причину марсианских бурь и, возможно, разгадать загадку гибели существовшей там цивилизации. 


Валентина МАЙОРОВА
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