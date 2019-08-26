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"Учения с внеземной цивилизацией": Су-57 засекли с НЛО

Су-57. Фото: www.globallookpress.com
Странное видео взбудоражило интернет-пользователей

Под роликом, который появился в Сети, сказано, что он снят в сибирской тайге и в нем нет видеомонтажа. Некоторые пользователи рассмотрели на нем четыре истребителя и неизвестный летающий объект круглой формы

Российские военные самолеты пятого поколения Су-57 сопровождают летающую тарелку, решили подписчики и всполошились.

"Они точно что-то недоговаривают", "Русские проводят учения с внеземной цивилизацией", "Огонь", "Это что-то невероятное",

отреагировали одни пользователи на видео.

Другие заявили, что ролик смонтирован шутником – автором YouTube-канала. Подтверждением служит то, что на первых секундах видео "НЛО" резко изменил положение во время зумирования.

В интернете есть много похожих видео, о которых рассуждают уфологи. Но эксперты считают, что большинство таких записей – видеомонтаж или оптическая иллюзия.

Полина ДОРОЖКИНА
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