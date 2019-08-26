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Назван правильный способ подготовиться к беременности

Назван правильный способ подготовиться к беременности
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЧихать опасно: вежливая привычка обернется болезнями
Планировать зачатие нужно за 2 года

Медики рассказали, что будущим родителям необходимо изменить свой образ жизни, чтобы ребенок был здоров. Например, следует отказаться от употребления алкоголя и начать принимать комплекс витаминов.

Готовиться к зачатию нужно не за 3 месяца, как советуют некоторые специалисты, а за 2 года. Особенно, если партнеры имеют лишний вес, – пишет "МедикФорум".

Перед беременностью нужно не только перейти на правильное питание, но и регулярно заниматься спортом. Также стоит начать принимать мультивитамины – они повысят шанс забеременеть. Правильное питание, спорт, прием добавок принесут эффект только спустя несколько месяцев, мужчинам времени для улучшения качества и количества сперматозоидов понадобится чуть больше.

Эксперт уверен, что следовать рекомендациям стоит всем родителям, которые ответственно подходят к рождению ребенка. 

Дарья ПЕТРОВА
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