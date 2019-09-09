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Найдена причина молчания пришельцев

Найдена причина молчания пришельцев
Фото: www.globallookpress.com
Человечество ожидает важная встреча

Звездные системы Млечного пути могут быть плотно заселены инопланетянами. Земляне же ничего не знают об этом, потому что пришельцы не посещали нашу планету уже около 10 млн лет.

Вместо этого представители развитых инопланетных цивилизаций осваивают галактику, развивая новые технологии. По мнению американских астрофизиков, гипотеза о том, что пришельцы уже прилетали на Землю, позволяет объяснить, почему люди никогда не встречались с ними. Просто они уже улетели, объясняется в опубликованной в Science Alert статье.

Кроме того, ученые подчеркивают, что для того, чтобы разобраться, действительно ли земляне – единственная разумная цивилизация в Галактике, нужно учитывать орбиты вращения звезд. Небесные тела вращаются вокруг центра Млечного пути по определенным орбитам. Вполне вероятно, что встреча инопланетян с людьми произойдет тогда, когда обитаемая звездная система подойдет на кратчайшее расстояние к нашей планете. Если пришельцы учитывают движение звезд в своих межгалактических путешествиях, то, возможно, ранее они уже были на Земле – однако в то время она еще была необитаема.

Валентина МАЙОРОВА
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