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Готовятся к атаке: на Марсе нашли военную технику

Готовятся к атаке: на Марсе нашли военную технику
Кадр youtube.com
продолжениеЗвезда-зомби погасит Солнце: названа новая дата конца света
Специалисты предлагают провести ядерную бомбардировку Красной планеты

В Интернете обсуждают фотографии, где видно, что на Марсе находится военная техника. Эксперты предполагают, что машины принадлежат пришельцам, которые готовятся к атаке на человечество.

"Вопреки расхожему мнению о том, что на Красной планете нет ничего кроме камней, ученые предоставили снимки полностью это опровергающее. Колесная техника и системы ПВО – вот, что на фотографиях", – цитирует эксперта VladTime.

Возможно, космические организации скрывают подобные фото, чтобы избежать паники. Вместо них людям демонстрируют снимки пустой поверхности.

Также существует версия, что роверы, предназначенные для передвижения по Марсу, начали выходить из строя и уничтожаться при подлете к планете.  Возможно, их сбили войска марсиан.

Внимание исследователей также привлек кадр, на котором заметен ядерный гриб. Откуда он взялся – неизвестно.  По одной версии, на планету упала бомба, по другой – это просто след от ракеты, запущенной с Марса.

Один из ученых предлагает провести ядерную бомбардировку красной планеты, чтобы уничтожить противников.

Дарья ПЕТРОВА
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