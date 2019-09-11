Нибиру
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Вселенная не устает поражать исследователей, раз за разом приоткрывая все новые и новые тайны. Недавно астрономы обнаружили, что звезда, расположенная в созвездии Большой Медведицы, которая давно считалась мертвой, ожила, поглотила свою соседку и на огромной скорости направилась в сторону Солнечной системы.
Эксперты уже назвали ожившее небесное тело "звездой-зомби". По словам ученых, фактически этот объект уже мертв, он прекратил свое существование и взорвался, однако не только не исчез, а, напротив, стал больше и теперь движется на необъяснимой с точки зрения физики скорости.
"Мы считаем, что звезда не просто движется быстро, она движется в поисках новой материи для поддержания жизни и обладает каким-то подобием примитивного разума или инстинктов", -
приводит Vlad Time мнение неназванного эксперта из Дальневосточной академии уфологии.
Некоторые ученые и вовсе заявили, что это не звезда, а невероятный космический организм. Однако не исключено, что это обычный астрономический объект, природу которого люди пока не в силах понять. Впрочем, утешает лишь то, что небесное тело достигнет Солнечной системы через сотни лет, если, конечно, в очередной раз не увеличит свою скорость.
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