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Звезда-зомби погасит Солнце

Звезда-зомби погасит Солнце: названа новая дата конца света
Фото: www.globallookpress.com
Потрясенные астрофизики предупредили людей о смертельной опасности

Вселенная не устает поражать исследователей, раз за разом приоткрывая все новые и новые тайны. Недавно астрономы обнаружили, что звезда, расположенная в созвездии Большой Медведицы, которая давно считалась мертвой, ожила, поглотила свою соседку и на огромной скорости направилась в сторону Солнечной системы.

Эксперты уже назвали ожившее небесное тело "звездой-зомби". По словам ученых, фактически этот объект уже мертв, он прекратил свое существование и взорвался, однако не только не исчез, а, напротив, стал больше и теперь движется на необъяснимой с точки зрения физики скорости.

"Мы считаем, что звезда не просто движется быстро, она движется в поисках новой материи для поддержания жизни и обладает каким-то подобием примитивного разума или инстинктов", - 

приводит Vlad Time мнение неназванного эксперта из Дальневосточной академии уфологии.

Некоторые ученые и вовсе заявили, что это не звезда, а невероятный космический организм. Однако не исключено, что это обычный астрономический объект, природу которого люди пока не в силах понять. Впрочем, утешает лишь то, что небесное тело достигнет Солнечной системы через сотни лет, если, конечно, в очередной раз не увеличит свою скорость.


Валентина МАЙОРОВА
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