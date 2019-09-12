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Многотонные спутники, или Как начиналась лунная гонка

Лунная гонка между СССР и США началась с многотонных спутников
Фото: pixabay.com
Роскосмос обнародовал закрытые документы

Борьба за Луну развернулась между Москвой и Вашингтоном 60 лет назад. Первый шаг сделал Советский Союз, запустив 12 сентября 1959 г. с космодрома Байконур ракету-носитель "Восток-Л" с автоматической межпланетной станцией "Луна-2". Достигнув поверхности естественного земного спутника через два дня, она стала первой в истории лунной станцией.

Благодаря документам, рассекреченным Роскосмосом к этой дате, стали известны детали разработки советской космической программы, ее цели, характеристики ракет, расчеты возможных траекторий полета. Так, первый спутник планировалось сделать весом 2-3 тонны, но в итоге первый космический аппарат, не требующий присутствия человека на борту, получился 80-килограммовым.

Отмечается также, что аппарат "Луна-1" преодолел притяжение Земли и стал искусственным спутником Солнца, а "Луна-2" доставил на Луну вымпел СССР, сообщает "Мир 24". Советский лидер Никита Хрущев был в это время с визитом в США, и на другой день после объявления об успешной космической миссии он подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру точную копию этого вымпела.

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Олимпийский факел прилетел на МКС
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP © AP © +
Николай ВИКТОРОВ
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