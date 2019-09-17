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Загадочное явление на Марсе сняли на фото

Загадочное явление на Марсе сняли на фото
Фото: pixabay.com
Российско-европейская космическая миссия показала полярную зону Красной планеты

Камера CaSSIS, установленная на станции Trace Gas Orbiter проекта "Роскосмоса" и Европейского космического агентства (ESA) "ЭкзоМарс-2016", сфотографировала наступление весны в области северного полюса Марса.

Зимой марсианское заполярье покрывает тонкий слой углекислого льда, весной он тает, превращаясь в пар, не переходя в жидкое состояние. При этом на дюнах лед тает не сверху вниз, как на Земле, а снизу вверх. Газ, скапливающийся между нижним слоем песка и верхним слоем льда, проникает в ледовые трещины, после чего происходит взрыв, и на поверхность вылетает грунт. Рельеф дюн из-за этого меняется – на снимке, опубликованном на сайте ESA, можно разглядеть черные пятна и линии.

Марсианские дюны, подобно земным, позволяют понять, какое направление ветра преобладает на планете. Длительное наблюдение за ними дает представление о том, как именно донные отложения перемещаются по небесному соседу Земли.

Валентина МАЙОРОВА
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