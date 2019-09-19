Специалисты NASA едва не остались без экспериментальных образцов

Астронавты США минувшей ночью были подняты по тревоге. Специалисты Национального американского космического агентства (NASA) на Земле зафиксировали сбой в работе оборудования на борту МКС.

Проблему создал морозильник Glacier-2 в американском сегменте станции. Внутри камеры слишком понизилась температура, это угрожало научным образцам, собранным астронавтами по заказу наземных лабораторий. В морозильнике хранились, в частности, пробы слюны, мочи, крови членов экипажа, пишет РИА "Новости".

В результате американцам Нику Хейгу, Кристине Кук и Эндрю Моргану пришлось встать и перенести экспериментальные образцы в двойные сумки-холодильники.

Как спали в ночь на четверг, 19 сентября, находящиеся на МКС российские космонавты Алексей Овчинин, Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано, не сообщается.

Ранее на МКС побывал робот Федор.