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Спасение от рака и диабета нашли в популярном напитке

Спасение от рака и диабета нашли в популярном напитке
Фото: pixabay.com
Принимать природное лекарство нужно регулярно

Медики выяснили, что вишневый сок не только помогает уснуть, но и способен восстановить здоровье во время реабилитации. Но главная польза напитка в том, что он снижает риск появления рака и диабета.

Как сообщает oane.ws, этот напиток также действует как обезболивающее и спазмолитическое средство – с его помощью можно избавится от болей в мышцах и суставах. Противовоспалительные свойства сока уничтожат инфекции.

Пить вишневый сок стоит регулярно. Только в этом случае он улучшит обмен веществ и наладит работу нервной системы. Также природное лекарство поможет при борьбе с бессонницей, депрессией и некоторыми психологическими заболеваниями, – пишет "ФедералПресс".

Дарья ПЕТРОВА
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