Нибиру
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
- Пришельцы с Нибиру устроят зомби-апокалипсис
Медики выяснили, что вишневый сок не только помогает уснуть, но и способен восстановить здоровье во время реабилитации. Но главная польза напитка в том, что он снижает риск появления рака и диабета.
Как сообщает oane.ws, этот напиток также действует как обезболивающее и спазмолитическое средство – с его помощью можно избавится от болей в мышцах и суставах. Противовоспалительные свойства сока уничтожат инфекции.
Пить вишневый сок стоит регулярно. Только в этом случае он улучшит обмен веществ и наладит работу нервной системы. Также природное лекарство поможет при борьбе с бессонницей, депрессией и некоторыми психологическими заболеваниями, – пишет "ФедералПресс".
Вильнюс не устраивает процесс белорусско-российской интеграции
Жизнь украинцев может стать легче, если Киев пойдет на компромисс