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Найден продукт для повышения потенции

Найден идеальный продукт для повышения потенции
Фото: www.globallookpress.com
Мужское здоровье восстановить просто

После 30 лет организм представителя сильного пола уже не так успешно справляется с нагрузками и может потерять способность нормально заниматься сексом. И тут мужчине поможет обычный продукт – мясо, сообщили врачи.

Для повышения потенции нужно есть курятину, свинину, говядину и баранину. Это поможет поднять мужской гормон – тестостерон, напрямую влияющий на потенцию, пишет "Версия".

В мясе содержится 35% важного для здоровья элемента. Употребление продукта помогает мужчинам вырабатывать холестерин, который не представляет опасности для организма, так как у него природное происхождение, и помогает в выработке тестостерона.

Медики советуют не отказываться от мяса. Его природный белок незаменим, и питание этим продуктом поддержит организм в тонусе.

Однако, перед тем как постянно употреблять этот продукт, нужно проконсультироваться с врачом. Самолечением заниматься не стоит.

Ранее стало известно, что избавиться от проблем с потенцией легко. Нужно как следует высыпаться, а перед сексом есть кедровые орехи и не смотреть порнографию.

Полина ДОРОЖКИНА
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