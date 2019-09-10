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После 30 лет организм представителя сильного пола уже не так успешно справляется с нагрузками и может потерять способность нормально заниматься сексом. И тут мужчине поможет обычный продукт – мясо, сообщили врачи.
Для повышения потенции нужно есть курятину, свинину, говядину и баранину. Это поможет поднять мужской гормон – тестостерон, напрямую влияющий на потенцию, пишет "Версия".
В мясе содержится 35% важного для здоровья элемента. Употребление продукта помогает мужчинам вырабатывать холестерин, который не представляет опасности для организма, так как у него природное происхождение, и помогает в выработке тестостерона.
Медики советуют не отказываться от мяса. Его природный белок незаменим, и питание этим продуктом поддержит организм в тонусе.Однако, перед тем как постянно употреблять этот продукт, нужно проконсультироваться с врачом. Самолечением заниматься не стоит.
Ранее стало известно, что избавиться от проблем с потенцией легко. Нужно как следует высыпаться, а перед сексом есть кедровые орехи и не смотреть порнографию.
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