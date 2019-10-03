Также препарат приводит к внутренним кровотечениям

Канадским ученым удалось выяснить, что аспирин, который рекомендуется как средство для профилактики сердечных заболеваний, может быть смертельно опасен.

Исследование показало, что те, кто ежедневно употреблял это лекарство, чаще умирали от онкологических и других заболеваний. Например, выяснилось, что аспирин увеличивает риск возникновения внутренних кровотечений, – пишет "Царьград".

При этом, врачи отметили, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы отказываться от лекарства все-таки не стоит. Эксперты также рассказали об "аспириновом разрыве": некоторые здоровые люди пьют эти таблетки просто для профилактики, а люди с диагностированными заболеваниями отказываются от препарата.

"Вместо того чтобы просто принимать аспирин каждый день, как нам внушали на протяжении целого поколения, мы сейчас рекомендуем пациентам бросить курить, заниматься спортом, перейти на средиземноморскую диету и следить за своим давлением",

– цитирует врача Canadian Family Physician.