Гипертоникам стоит избегать стресса

Итальянские ученые выяснили основные факторы, которые приводят к повышению давления. Первым из них является употребление большого количества соли и копченостей. После такой еды можно заметить на утро головную боль, головокружение и звон в ушах – это и есть признаки повышенного давления.

Избыточный вес и ожирение влияют на работу всей сосудисто-сердечной системы: в сосудах могут появится бляшки, что также приведет к гипертонии. За уровнем сахара в крови также нужно следить – его повышение влечет к увеличению уровня кровяного давления, – пишет издание "Актуальные новости".

Гипертоникам настоятельно советуют отказаться от алкоголя, а также свести к минимуму стресс. Кроме правильно питания стоит задуматься и о физических нагрузках: они помогут снизить давление.