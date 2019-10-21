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Если носить просроченные контактные линзы, то можно потерять зрение, предупреждают офтальмологи. Они обратили внимание, что пациенты чаще стали обращаться к врачу с язвами роговицы глаза и кератитом, передает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Все пострадавшие забывали снять линзы на ночь, носили их после истечения срока годности и не обрабатывали специальным раствором. И даже появившийся дискомфорт не явился сигналом для спешного визита в больницу.
В некоторых случаях пациенты сами "прописывали" себе лекарства. Хотя офтальмологи настоятельно рекомендуют воздержаться от самолечения, уточняет "Подмосковье сегодня".
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