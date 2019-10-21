Чтобы сохранить зрение, надо придерживаться нескольких правил

Если носить просроченные контактные линзы, то можно потерять зрение, предупреждают офтальмологи. Они обратили внимание, что пациенты чаще стали обращаться к врачу с язвами роговицы глаза и кератитом, передает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Все пострадавшие забывали снять линзы на ночь, носили их после истечения срока годности и не обрабатывали специальным раствором. И даже появившийся дискомфорт не явился сигналом для спешного визита в больницу.

В некоторых случаях пациенты сами "прописывали" себе лекарства. Хотя офтальмологи настоятельно рекомендуют воздержаться от самолечения, уточняет "Подмосковье сегодня".