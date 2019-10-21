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Обладающий целым спектром "возможностей" черный молотый перец незаменим для мужчин. Самая распространенная и ароматная приправа "разгоняет" кровь, что называется, по адресу, увеличивая потенцию.
Также перец прекрасно сказывается на обмене веществ и уменьшает боль в мышцах после огненной тренировки. Поэтому специалисты советуют не забывать про полезную приправу во время еды.
Однако есть одно "но". Перца много все же бывает. Больше пяти граммов приправы в день могут обеспечить человеку проблемы с желудком и пищеводом, пишет "Лиза".
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