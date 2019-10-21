Названо универсальное средство для увеличения мужской силы

Обладающий целым спектром "возможностей" черный молотый перец незаменим для мужчин. Самая распространенная и ароматная приправа "разгоняет" кровь, что называется, по адресу, увеличивая потенцию.

Также перец прекрасно сказывается на обмене веществ и уменьшает боль в мышцах после огненной тренировки. Поэтому специалисты советуют не забывать про полезную приправу во время еды.

Однако есть одно "но". Перца много все же бывает. Больше пяти граммов приправы в день могут обеспечить человеку проблемы с желудком и пищеводом, пишет "Лиза".