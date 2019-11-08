Супертехнике дали имя "Кристофари"

Самый производительный отечественный компьютер разработал Сбербанк совместно с дочерней компанией SberCloud. Уникальную машину представили на международной конференции AI Journey, посвященной развитию искусственного интеллекта.

Суперкомпьютеру дали имя Christofari – в честь первого клиента российских сберегательных касс Николая Кристофари. На презентации с участием председателя правления Сбербанка Германа Грефа и СТО Сбербанк Груп, исполнительного вице-президента, руководителя блока "Технологии" Сбербанка Давида Рафаловского отметили, что мощности суперкомпьютера будут доступны для бизнеса, государства, научных организаций.

"Есть потребность в высокопроизводительных вычислительных мощностях суперкомпьютера для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Облако делает их доступными компаниям вне зависимости от их размера: даже небольшой стартап наравне с крупнейшей корпорацией сможет получить огромные вычислительные мощности, и для этого не требуется создавать или наращивать собственную ИТ-инфраструктуру и нанимать обслуживающих ее специалистов", – подчеркнул Рафаловского.

Еще одна важная особенность "Кристофари" – это рекордная для России скорость обучения моделей. Соответственно, на решение задач бизнеса и науки будет уходить значительно меньше времени, указал Рафаловский.

Суперкомпьютер создан специалистами Сбербанка и SberCloud в партнерстве с компанией Nvidia. В основу положены узлы NVIDIA DGX-2 – самые высокопроизводительные в мире. В результате производительность "Кристофари" достигает 6,7 петафлопса (PFLOPs) – предыдущий рекорд был установлен суперкомпьютером "Ломоносов 2" на уровне 1,85 петафлопса.

Доступ к суперкомпьютеру будет открыт пользователям облачного сервиса SberCloud – AI Cloud с 12 декабря 2019 года.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк России, один из ведущих глобальных финансовых институтов. Его услугами пользуется более 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира.

SberCloud (ООО "Облачные технологии") – облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры банка.