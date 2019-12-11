В Калифорнии найдены таинственные следы

Дно океана у побережья Калифорнии все изрыто, сообщили ученые. Они насчитали 15 тысяч небольших ям.

В диаметре рытвины достигают 11 метров, и еще на метр уходят вглубь. Там находят приют морские обитатели и человеческий мусор.

Загвоздка в том, что специалисты не могут разгадать причину появления впадин, пишет Science Alert. Не исключено, что это проделки НЛО.

Крупные "кратеры" таинственного происхождения, которые находятся в покое более 50 тыс. лет, обнаружили еще в 1999 году, когда хотели построить в том месте электростанцию. Однако новые рытвины меньше по размеру и явно появились позже, уточняет "МИР 24".

Исследователи предположили, что их могли создать рыбы, подкапывая песок, например, под черепом огромного собрата. Со временем выемка становилась глубже.

Данную версию сочли неубедительной. Поиски происхождения рытвин продолжаются.