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Зафиксирован самый мощный космический взрыв за историю Вселенной

Зафиксирован самый мощный космический взрыв за историю Вселенной
Фото: pixabay.com
Он случился в сверхмассивной черной дыре

В сотнях миллионах световых лет от Земли произошел мощнейший взрыв во Вселенной. Ученые отметили явление 27 февраля. 

Специалисты предполагают, что он мог произойти из сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Отмечается, что взрыв происходил очень медленно, как в киносъемке. 

По данным астрономов, он случился в скоплении Змееносца, сообщает "Вечерняя Москва". Пока не известно, почему выброс энергии был настолько большим. 

Мощный взрыв проделал отверстие в скоплении горячего газа, который окружает черную дыру. В ней может поместиться до 15 Млечных путей, рассказала главный автор исследования доктор Симона Джацинтучии порталу Eurekalert.org. 

Открытие мощнейшего взрыва сравнивают с раскопками древнейших чудовищ в археологии. 

Ранее "Утро" писало, что внутри Земли найдена черная дыра.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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