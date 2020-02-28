Он случился в сверхмассивной черной дыре

В сотнях миллионах световых лет от Земли произошел мощнейший взрыв во Вселенной. Ученые отметили явление 27 февраля.

Специалисты предполагают, что он мог произойти из сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Отмечается, что взрыв происходил очень медленно, как в киносъемке.

По данным астрономов, он случился в скоплении Змееносца, сообщает "Вечерняя Москва". Пока не известно, почему выброс энергии был настолько большим.

Мощный взрыв проделал отверстие в скоплении горячего газа, который окружает черную дыру. В ней может поместиться до 15 Млечных путей, рассказала главный автор исследования доктор Симона Джацинтучии порталу Eurekalert.org.

Открытие мощнейшего взрыва сравнивают с раскопками древнейших чудовищ в археологии.

Ранее "Утро" писало, что внутри Земли найдена черная дыра.