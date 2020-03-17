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Китайцы назвали главную ошибку в борьбе с вирусом COVID-19

Китайцы назвали главную ошибку в борьбе с вирусом COVID-19
Фото:Zhong Min/Utuku/Ropi/www.globallookpress.com
продолжениеШаляпина оставили без продуктов во время пандемии
Сейчас на те же грабли наступают европейцы

Китайские врачи допустили фатальную ошибку при лечении больных коронавирусом. Сами доктора и медсестры были недостаточно защищены от инфекции COVID-19 во время ухода за пациентами.

Сказались дефицит необходимых средств и недостаточная осведомленность медперсонала. Из-за халатного отношения к его безопасности число заразившихся в Ухани стремительно росло. Китайская пневмония унесла жизни минимум 46 медиков, тысячи сотрудников здравоохранения подхватили заразу, которая распространилась далеко за пределы города.

В основном, отметил начальник отделения интенсивной терапии медицинского колледжа в Пекине Ду Бинь, пострадали лоры и окулисты, передает Bloomberg. Сейчас на те же грабли наступают специалисты в Европе, предупредил профессор Объединенного медицинского колледжа Пекина Ву Донг.  

Напомним, вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Спустя три месяца от новой болячки страдает весь мир. На прошлой неделе ВОЗ официально объявила о том, что вирус COVID-19 достиг масштаба пандемии. 

Сейчас в мире число заразившихся коронавирусов приближается к 200 тысячам. Его жертвами стали свыше семи тыс. человек.  

Ксения АНДРЕЕВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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внимательном изучении материалов американской ЦРЛ в Казахстане исследования вызывают много вопросов. Проект KZ-33 озаглавлен как «Ближневосточный респираторный синдром коронавируса», и совершенно непонятно, почему его нужно изучать на летучих мышах в Центральной Азии.
Еще более странно умение упомянутого профессора Гэвина Смита найти летучих мышей, переносящих коронавирус, буквально где угодно. В 2017 году он опубликовал исследование (Transbound Emerg Dis, Dec;64(6): 1790–1800. doi: 10.1111/tbed.12568), посвященное летучим мышам с коронавирусом в Сингапуре. Добравшись в Казахстан
Гость
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Согласно публикации (Viruses, 2019, p.2), упоминавшиеся американские исследования коронавируса проводились в апреле–мае 2017 года, то есть строго в срок, названный источником. Причем и изученный в 2017 году вид, и COVID-19 относятся к коронавирусам, переносящимся летучими мышами.
Гость
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Проектом руководил профессор Гэвин Джеймс Смит из Университета Дюка (США), тесно связанный с Национальным Институтом Здоровья и Центром Контроля и Профилактики Заболеваний Минздрава США.Это была совместная разработка под руководством ученых из Центров по контролю и профилактике заболеваний США в рамках финального этапа обучения большой группы казахских эпидемиологов»
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