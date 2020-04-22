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NASA открыло неожиданное свойство Венеры

Полученные данные можно использовать при изучении других планет

Данные, полученные с космического аппарата NASA Messenger, рассказали специалистам о неизвестных ранее свойствах атмосферы Венеры. Среди ученых установилось мнение, что атмосфера этой планеты имеет однородный характер, как и земная. Однако результаты нового исследования опровергли это утверждение.

Оказалось, что в нижних слоях атмосфера Венеры распадается на слои газа с различными концентрациями азота.

Специалисты также обнаружили, что на высоте около 50 км от поверхности этой планеты находится "одеяло" из облаков диоксида серы. При этом остается загадкой, какие природные процессы привели к этому явлению.

Зонд проходил рядом с Венерой еще в 2007 г., но переданные им данные до настоящего времени были расшифрованы не полностью, сообщает Nature Astronomy.

В результате авторы исследования пришли к общему выводу, что по данным, полученным с верхней части атмосферы, не всегда можно судить о характеристиках поверхности планеты, сообщает "МИР24".

Ольга ФЕДОРОВА

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