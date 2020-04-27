Врач уверен, что витамин С, содержащийся в этих продуктах, не способен снизить риск заражения коронавирусом

Цены на лимоны и имбирь резко поднялись, когда появилась информация, что они защитят от коронавируса. Однако хирург Юрий Архаров опровергает пользу этих продуктов в борьбе с COVID-19. Также специалист добавил, что еды, которая бы могла обезопасить человека от вируса, попросту нет.

Эксперт пояснил, что сам по себе витамин С, содержащийся в цитрусовых, не может предотвратить заражение и не спасет от осложнений китайского вируса.

Архаров советуют россиянам питаться сбалансировано. Включать в рацион белки, сложные углеводы, молочные продукты, а также свежие овощи и фрукты. Есть лимон, чеснок и имбирь не возбраняется, однако польза от них такая же, как и от других продуктов, – пояснил доктор на онлайн-брифинге "Мифы и правда о коронавирусе".

Также стоит принимать витамин D в условиях, когда люди мало выходят на естественный свет.