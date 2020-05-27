Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Кроме чипов и 5G: названы самые странные теории заговора

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Барак Обама. Фото:SMG/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Леди Гага. Фото:A.M.P.A.S./A.M.P.A.S./AdMedia/www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Двойники Путина и изобретение лекарства от рака – о чем спорят конспирологи

В мае журналисты и пользователи интернета активно обсуждали теорию заговора, касающуюся чипирования людей. Якобы в качестве вакцины от коронавируса под кожу человека могут ввести вещество, которое затем активируют с помощью вышек сети 5G. Никаких доказательств у такой версии нет, вероятно, новости о чипировании так и останутся еще одной предполагаемой теорией заговора. О самых странных из них – в материале от "Утро.ру".

Первая теория заговора касается двойников. Если во внешнем виде политика или знаменитости произошли малейшие изменения, то тут же начинает обсуждаться вероятность того, что у него просто есть двойник. Чаще всего россияне говорят о внешности Владимира Путина, предполагая, что у президента должно быть несколько дублеров. Сам Путин заявлял, что никогда не использовал двойника, хотя такие предложения были.

Досталось от сторонников теории заговора и Бараку Обаме. Ходили слухи, что президент США применял технику для изменения погоды. Например, его считали виновным в торнадо в 2013 году. Якобы он использовал природный катаклизм, чтобы отвлечь внимание от своих политических решений.

Еще одна странная теория, у которой есть свои последователи, – это версия о том, что Земля внутри полая. Сторонники такой точки зрения убеждены, что все планеты Солнечной системы не имеют ядра и других слоев, а внутри якобы могут быть разные потерянные племена. Попасть внутрь Земли можно, например, через порталы, которые находятся на Северном и Южном полюсах.

Заговор, связанный с медициной, также существует. По версии конспирологов, лекарство от рака уже давно было изобретено, однако доступно оно только самым состоятельным гражданам. Остальные же вынуждены лечиться менее эффективными методами, в том числе и для того, чтобы процветал фармацевтический бизнес. Однако ученые призывают не верить в подобные слухи и доверять свое лечение только медикам, дополняет "Палач". 

Вокруг звезд шоу-бизнеса также существуют своя теория заговора. Считается, что к смерти многих знаменитостей причастны другие звезды. Например, Леди Гагу подозревают в том, что она заказала музыканта, который обвинял ее в плагиате. Якобы сообщники звезды отравили его.

Ранее "Утро.ру" писало о чипировании и связи с ним Билла Гейтса.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин разозлился на совещании с министрами

Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Опасность усугубляла близость газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей