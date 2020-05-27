Двойники Путина и изобретение лекарства от рака – о чем спорят конспирологи

В мае журналисты и пользователи интернета активно обсуждали теорию заговора, касающуюся чипирования людей. Якобы в качестве вакцины от коронавируса под кожу человека могут ввести вещество, которое затем активируют с помощью вышек сети 5G. Никаких доказательств у такой версии нет, вероятно, новости о чипировании так и останутся еще одной предполагаемой теорией заговора. О самых странных из них – в материале от "Утро.ру".

Первая теория заговора касается двойников. Если во внешнем виде политика или знаменитости произошли малейшие изменения, то тут же начинает обсуждаться вероятность того, что у него просто есть двойник. Чаще всего россияне говорят о внешности Владимира Путина, предполагая, что у президента должно быть несколько дублеров. Сам Путин заявлял, что никогда не использовал двойника, хотя такие предложения были.

Досталось от сторонников теории заговора и Бараку Обаме. Ходили слухи, что президент США применял технику для изменения погоды. Например, его считали виновным в торнадо в 2013 году. Якобы он использовал природный катаклизм, чтобы отвлечь внимание от своих политических решений.

Еще одна странная теория, у которой есть свои последователи, – это версия о том, что Земля внутри полая. Сторонники такой точки зрения убеждены, что все планеты Солнечной системы не имеют ядра и других слоев, а внутри якобы могут быть разные потерянные племена. Попасть внутрь Земли можно, например, через порталы, которые находятся на Северном и Южном полюсах.

Заговор, связанный с медициной, также существует. По версии конспирологов, лекарство от рака уже давно было изобретено, однако доступно оно только самым состоятельным гражданам. Остальные же вынуждены лечиться менее эффективными методами, в том числе и для того, чтобы процветал фармацевтический бизнес. Однако ученые призывают не верить в подобные слухи и доверять свое лечение только медикам, дополняет "Палач".

Вокруг звезд шоу-бизнеса также существуют своя теория заговора. Считается, что к смерти многих знаменитостей причастны другие звезды. Например, Леди Гагу подозревают в том, что она заказала музыканта, который обвинял ее в плагиате. Якобы сообщники звезды отравили его.

Ранее "Утро.ру" писало о чипировании и связи с ним Билла Гейтса.