Украинцы не угадали с дублерами российского лидера

Президенту России Владимиру Путину предлагали использовать вместо себя похожих внешне людей, чтобы обеспечить безопасность. Об этом глава Кремля сам рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, идея с двойниками возникла в начале 2000-х гг., когда шла особенно тяжелая борьба с терроризмом. Предлагалось направлять дублера на публичные мероприятия, "где стремно" и существовала реальная опасность для главы государства.

"Я отказался", – заявил Путин. И подчеркнул, что никогда не задействовал двойников.

Это разбивает все инсинуации украинской прессы, которая регулярно публикует фотографии Путина, утверждая, что он "не настоящий". Привлекались даже специалисты, которые доказывали, что на самом деле нынешний Путин – совсем не тот человек, который стал президентом России 20 лет назад.