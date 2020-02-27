Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Где стремно": Путин рассказал о своих двойниках

"Где стремно": Путин рассказал о своих двойниках
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинцы не угадали с дублерами российского лидера

Президенту России Владимиру Путину предлагали использовать вместо себя похожих внешне людей, чтобы обеспечить безопасность. Об этом глава Кремля сам рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, идея с двойниками возникла в начале 2000-х гг., когда шла особенно тяжелая борьба с терроризмом. Предлагалось направлять дублера на публичные мероприятия, "где стремно" и существовала реальная опасность для главы государства.

"Я отказался", – заявил Путин. И подчеркнул, что никогда не задействовал двойников.

Это разбивает все инсинуации украинской прессы, которая регулярно публикует фотографии Путина, утверждая, что он "не настоящий". Привлекались даже специалисты, которые доказывали, что на самом деле нынешний Путин – совсем не тот человек, который стал президентом России 20 лет назад.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей