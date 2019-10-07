Киевские провокаторы даже составили специальную таблицу с описанием всех дублеров

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Главе государства исполняется 67 лет.

Однако, по мнению украинских пропагандистов, настоящий российский лидер в РФ не живет – он перебрался на Запад. А на публике появляются якобы двойники Путина.

Каждому из них соседи придумали прозвища, которые, отложив все дела, занесли в специальную таблицу. Всего шесть двойников Владимира Владимировича насчитали журналисты издания "Обозреватель"

Один из них, пишет автор материала, озвучивал гаранта российской Конституции на протяжении двух лет, с 2013 года по 2015, в том числе в фильме о возвращении Крыма "Путь на Родину". Другой, по версии украинцев, присутствует на брифингах в наушниках и зачитывает тексты. Для рукопожатий и публичных фото "используется" третий. В своих заявлениях пропагандисты подстраховались союзом "якобы", который снимает с них всякую ответственность.

Напомним, двойника Путина украинцы "заметили" в августе в Анапе. Его будто бы выдал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, который на фото оказался выше главы государства. Ранее, по словам внимательных соседей, ненастоящий президент открывал Крымский мост.