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На Украине насчитали шесть двойников Путина

В Незалежной насчитали шесть двойников Путина
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Киевские провокаторы даже составили специальную таблицу с описанием всех дублеров

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Главе государства исполняется 67 лет.

Однако, по мнению украинских пропагандистов, настоящий российский лидер в РФ не живет – он перебрался на Запад. А на публике появляются якобы двойники Путина.

Каждому из них соседи придумали прозвища, которые, отложив все дела, занесли в специальную таблицу. Всего шесть двойников Владимира Владимировича насчитали  журналисты издания "Обозреватель"

Один из них, пишет автор материала, озвучивал гаранта российской Конституции на протяжении двух лет, с 2013 года по 2015, в том числе в фильме о возвращении Крыма "Путь на Родину". Другой, по версии украинцев, присутствует на брифингах в наушниках и зачитывает тексты. Для рукопожатий и публичных фото "используется" третий. В своих заявлениях пропагандисты подстраховались союзом "якобы", который снимает с них всякую ответственность. 

Напомним, двойника Путина украинцы "заметили" в августе в Анапе. Его будто бы выдал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, который на фото оказался выше главы государства. Ранее, по словам внимательных соседей, ненастоящий президент открывал Крымский мост

Фоторепортаж
Путин вступил в должность президента России
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин (по центру). Кадр 1tv.ru Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС +2
Ксения АНДРЕЕВА
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