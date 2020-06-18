Ученые получили карту неба повышенной четкости в "жестком" рентгеновском диапазоне

Российский телескоп ART-XC 10 июня впервые в истории отечественной космонавтики завершил обзор всего неба в "жестком" рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения. Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) – ВНИИ экспериментальной физики.

До этого карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в "мягком" рентгеновском диапазоне. Она была получена германской обсерваторией ROSAT 30 лет назад. Карты в "жестком" рентгеновском диапазоне прежде были сделаны обсерваторией RXTE NASA и на борту МКС при помощи японского прибора MAXI, но их четкость была меньше.

Телескоп, разработанный и созданный Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) и ВНИИЭФ Госкорпорации "Росатом", позволил обнаружить сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами, рассказал один из разработчиков ART-XC, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.

"Это коронально активные звезды, двойные системы с черными дырами, нейтронными звездами, белыми карликами, сверхмассивная черная дыра в центре Галактики, квазары и другие космические объекты. Были зарегистрированы рентгеновские источники, которые "шли" к нам миллиарды лет. Удалось открыть новые, так называемые "сверхбыстрые", которые вспыхивают и потом пропадают", – добавил Григорович.

ART-XC – это первый российский зеркальный телескоп, работающий в космосе на уникальной орбите в окрестности точки Лагранжа L2 на удалении более 1,5 млн км от Земли. Он входит в состав российско-германской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Помимо решения научных задач, с его помощью можно эффективно исследовать возможность создания системы автономной космической навигации по рентгеновским пульсарам – быстро вращающимся нейтронным звездам, которые посылают в космос периодические импульсы рентгеновского излучения длительностью миллисекунды.

"Пока аппарат летел в расчетную точку Лагранжа, было проведено наведение на такой источник и получены сигналы. Это интересный опыт, и, полагаю, он получит дальнейшее развитие в будущих проектах", – заявил руководитель научно-конструкторского отдела ИЛФИ Михаил Гарин.

Сейчас ученые ИКИ РАН обрабатывают полученные данные на мощных компьютерах. Карту на противоположной половине неба строят немецкие ученые. В ближайшее время обсерватория планирует начать второй обзор неба. Объединение данных двух обзоров позволит более чем вдвое увеличить чувствительность рентгеновских карт, а их сравнение даст возможность изучать переменность источников и находить новые уникальные объекты на небе.