Российский телескоп ART-XC нашел новые звезды в Галактике

Российский телескоп ART-XC нашел новые звезды в Галактике
Фото: pixabay.com
Ученые получили карту неба повышенной четкости в "жестком" рентгеновском диапазоне

Российский телескоп ART-XC 10 июня впервые в истории отечественной космонавтики завершил обзор всего неба в "жестком" рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения. Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) – ВНИИ экспериментальной физики.

До этого карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в "мягком" рентгеновском диапазоне. Она была получена германской обсерваторией ROSAT 30 лет назад. Карты в "жестком" рентгеновском диапазоне прежде были сделаны обсерваторией RXTE NASA и на борту МКС при помощи японского прибора MAXI, но их четкость была меньше.

Телескоп, разработанный и созданный Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) и ВНИИЭФ Госкорпорации "Росатом", позволил обнаружить сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами, рассказал один из разработчиков ART-XC, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.

"Это коронально активные звезды, двойные системы с черными дырами, нейтронными звездами, белыми карликами, сверхмассивная черная дыра в центре Галактики, квазары и другие космические объекты. Были зарегистрированы рентгеновские источники,  которые "шли" к нам миллиарды лет. Удалось открыть новые, так называемые "сверхбыстрые", которые вспыхивают и потом пропадают", – добавил Григорович.

ART-XC – это первый российский зеркальный телескоп, работающий в космосе на уникальной орбите в окрестности точки Лагранжа L2 на удалении более 1,5 млн км от Земли. Он входит в состав российско-германской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Помимо решения научных задач, с его помощью можно эффективно исследовать возможность создания системы автономной космической навигации по рентгеновским пульсарам – быстро вращающимся нейтронным звездам, которые посылают в космос периодические импульсы рентгеновского излучения длительностью миллисекунды.

"Пока аппарат летел  в расчетную точку Лагранжа, было проведено наведение на такой источник и получены сигналы. Это интересный опыт, и, полагаю, он получит дальнейшее развитие в будущих проектах", – заявил руководитель научно-конструкторского отдела ИЛФИ Михаил Гарин.

Сейчас ученые ИКИ РАН обрабатывают полученные данные на мощных компьютерах. Карту на противоположной половине неба строят немецкие ученые. В ближайшее время обсерватория планирует начать второй обзор неба. Объединение данных двух обзоров позволит более чем вдвое увеличить чувствительность рентгеновских карт, а их сравнение даст возможность изучать переменность источников и находить новые уникальные объекты на небе.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Подробный прогноз астрологов на 18.06.2020 поможет заглянуть в будущее

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей