Россия отправит туристов в космос

Полет состоится уже в 2023 году

Через три года два обычных человека смогут побывать на МКС в компании профессионального космонавта. Об этом сообщила "РКК Энергия", которая заключила соглашение с американской организацией Space Adventures Inc. на это недолгое путешествие.

Как говорится в заявлении, один из туристов сможет почувствовать себя настоящим космонавтом и выйти в открытый космос, но не один, а под руководством профессионала. Путешественники совершат свою поездку к российскому сегменту МКС на "Союзе МС". 

Как пишет агентство "ФедералПресс", "путешествие" на станцию в течение 10 дней обойдется в районе 20 млн рублей. При этом в начале 2000-х на МКС уже летало несколько туристов. 

Полина ИВАНОВА

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