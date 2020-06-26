Астрономы указывают, что космические тела минимум в четыре раза тяжелее Земли

Проект по поиску экзопланет RedDots дал новые результаты. Немецкие специалисты смогли найти два космических тела, расположенных в 11 световых годах от Земли. Ученые предполагают, что они могут быть пригодны для жизни, так как, возможно, сохранили атмосферу.

Один из астрономов предполагает, что открытие планет с обозначениями Gliese 887b и Gliese 887c даст уникальные возможности для поиска жизни вне Солнечной системы.

Также были обнародованы характеристики космических тел. Сообщается, что они минимум в 4 раза тяжелее Земли. Также известно, что планеты уже могли бы разрушиться, но этого не произошло. Следовательно, у тел потенциально есть хорошая защитная оболочка, поддерживающая жизнь на поверхности.

Также, пишет Science, есть версия, что рядом может быть еще одна планета, однако пока ученые пытаются установить достоверность ее существования.