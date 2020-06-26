Могут быть пригодны для жизни: ученые обнаружили две новые планеты

Могут быть пригодны для жизни: ученые обнаружили две новые планеты
Фото: pixabay.com
Астрономы указывают, что космические тела минимум в четыре раза тяжелее Земли

Проект по поиску экзопланет RedDots дал новые результаты. Немецкие специалисты смогли найти два космических тела, расположенных в 11 световых годах от Земли. Ученые предполагают, что они могут быть пригодны для жизни, так как, возможно, сохранили атмосферу.

Один из астрономов предполагает, что открытие планет с обозначениями Gliese 887b и Gliese 887c даст уникальные возможности для поиска жизни вне Солнечной системы.

Также были обнародованы характеристики космических тел. Сообщается, что они минимум в 4 раза тяжелее Земли. Также известно, что планеты уже могли бы разрушиться, но этого не произошло. Следовательно, у тел потенциально есть хорошая защитная оболочка, поддерживающая жизнь на поверхности.

Также, пишет Science, есть версия, что рядом может быть еще одна планета, однако пока ученые пытаются установить достоверность ее существования. 

Дарья ПЕТРОВА

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